Koalition i Yemen er tæt på opløsning efter angreb

Yemens internationalt anerkendte regering beskylder De Forenede Arabiske Emirater for et luftangreb mod dets hær, hvor mindst 30 soldater meldes dræbt.

Det oplyser en officer i Yemen, hvor der nu er frygt for splittelse i en koalition under ledelse af Saudi-Arabien.

Yemen, som er det mest forarmede land i den arabiske verden, er hærget af en borgerkrig mellem blandt andet shiamuslimske houthi-oprørere og den internationale koalition.

Koalitionen består af Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain, Kuwait, Qatar, Egypten, Jordan, Marokko, Senegal og Sudan.

Borgerkrigen begyndte i 2014. Det skete, da houthi-oprørerne, som siges at blive støttet af Iran, indtog hovedstaden Sanaa og en stor del af landets nordlige områder.

Et år senere gik Saudi-Arabien ind i konflikten for at genindsætte den væltede præsident, Mansour Abed Rabbo Hadi.

De Forende Arabiske Emirater har aldrig fuldt og helt støttet Hadi, som angiveligt skulle have forbindelser til Yemens Muslimske Broderskab.

Under den kolde krig var Yemen splittet i Nord -og Sydyemen, som blev forenet i 1990. Men separatister i syd har siden kæmpet for en opdeling af landet igen.

Broderskabet er en panarabisk islamistisk bevægelse, som adskillige arabiske regeringer betegner som en terrorgruppe - deriblandt De Forenede Arabiske Emirater.

Farea Al-Muslimi, en forsker fra tænketanken Chatham House i London, siger, at reaktioner på angrebet fra Yemens regering er meget skarpe, og at det kan være enden på koalitionen.

»Dette er den naturlige afslutning på en koalition, som aldrig rigtigt har eksisteret. Den koalition, som blev indgået, var baseret på, at der skulle opnås hurtige mål, og man troede, at krigen i Yemen kunne vindes hurtigt, siger Al-Muslimi.

Torsdagens luftangreb skete, dagen efter at regeringsstyrker gik ind i havnebyen for at overtage byen fra separatister, som støtter De Forenede Arabiske Emirater.

Udviklingen i de seneste uger understreger, hvordan kampene i Yemen hele tiden bølger frem og tilbage.

Det er, få uger siden at separatister vandt meget terræn i den sydlige del af landet og trængte regeringsstyrker ud af strategisk vigtige storbyer.

