Robert Mugabe er død

Robert Mugabe, den tidligere regeringsleder i Zimbabwe, er død i en alder af 95, skriver engelske BBC. Dødsfaldet er bekræftet af hans familie.

Mugabe tiltrådte i 1980, og de første syv år var han premierminister, mens han fra 1987 til 2017 sad som præsident. I november 2017 blev han sat i husarrest af enheder i Zimbabwes militær, hvor han sluttede sin regeringsperiode på tre årtier.

Hans styre er ofte blevet mødt med international fordømmelse på grund af undertrykkelse af landets hvide mindretal. Han gjorde sig bemærket for sin autoritære politik og konfrontatoriske linje over for Vesten.

Mugabe gik fra oprører til enehersker Navn: Robert Mugabe. Alder: Død i en alder af 95 år. Fødested: Kutama Mission i Sydrhodesia, det nuværende Zimbabwe. Søn/datter af: Bona og Gabriel Matibiri, der arbejdede som tømrer. Ægteskaber: Først Sally Hayfron og senere Grace Marufu. Han er far til fire børn, hvoraf den ene er afgået ved døden. Uddannelse og karriere: I 1951 bestod han sin første universitetseksamen, og siden fulgte ikke færre end syv universitetsgrader. Efter studierne gik han ind i politik, og i 1963 blev han leder af oprørsbevægelsen Zanu. Hans karriere blev indledt med, at han kæmpede for de sorte under det hvide mindretalsstyre. I 1994 blev han slået til ridder af Storbritannien. Han fik dog frataget ærestitlen i 2008 på grund af vold mod oppositionen i Zimbabwe. Zanu vandt landets første demokratiske valg i 1980. Siden endte Robert Mugabe som udskældt enehersker, der regerede Zimbabwe i mere end 33 år. Fra 1980-87 var han premierminister, og fra 1987 sad han på præsidentposten. Mugabe ledede landet frem til 2017, hvor han gik af efter et militærkup. Hans styre er ofte blevet mødt med international fordømmelse på grund af undertrykkelse af landets hvide mindretal. Det menes, at tusinder af politiske modstandere blev fængslet eller dræbt under Mugabe-styret. Kilder: Ritzau, BBC. Vis mere

Under Robert Mugabe gik Zimbabwe, der er et af de mest råstofrige lande i Afrika, fra at være relativt rigt til at være et af de fattigste lande i verden med en voldsom inflation.

I 2000, efter et valg præget af vold og politisk undertrykkelse, lod Robert Mugabe bevæbnede grupper drive hvide farmere ud af landet. Det er den gængse opfattelse, at Robert Mugabe stod bag uddrivelsen.

Fik landsbrugssektor til at kollaps

Det fik Zimbabwes landbrugssektor til at kollapse og halverede bnp. Landet har i dag et af de laveste bnp per indbygger, en af verdens kortest forventede levetid, en af verdens højeste fattigdomsrater og en stor andel af hiv-smittede.

I 2008 var der et stort internationalt pres for, at Robert Mugabe skulle fjernes fra magten efter endnu et valg præget af politisk undertrykkelse.

»Jeg mener, at verden nu må sige: Du har sammen med dine kumpaner stået bag voldsomme menneskeretsovertrædelser, og du vil blive retsforfulgt i Haag, hvis du ikke træder tilbage«, sagde den indflydelsesrige sydafrikanske biskop og aktivist Desmond Tutu på det tidspunkt.

Samtidig har mange i den afrikanske offentlighed set ham som værende en helt og forkæmper for uafhængighed.

Robert Mugabe døde som følge af dårligt helbred og har været indlagt på et hospital i Singapore siden april i år.



Mainz/Ritzau