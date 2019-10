Serieforbryder kaprede ambulance, der skulle hjælpe ham

FOR ABONNENTER

En mand kaprede tirsdag ved middagstid en ambulance i Oslo, påkørte en kvinde og hendes to små børn og forsøgte at påkøre et ældre ægtepar i kvarteret Torshov. Parret nåede at kaste sig i sikkerhed. Politiet formåede at standse ambulancen og anholde føreren kort efter ved at skyde mod ambulancens dæk og påkøre den med politibiler og en anden ambulance.