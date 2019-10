Lektor: Nu er et brexit før 1. november virkelig usandsynligt

Storbritanniens mulighed for at træde ud af EU før den 1. november er så godt som forpasset.

Det vurderer Ole Helmersen, der er lektor ved CBS med speciale i britisk politik.

Premierminister Boris Johnson tabte tirsdag en vigtig afstemning om tidsplanen for de nødvendige lovvedtagelser, som skal føre til den britiske udtræden af EU.

Med nederlaget ser det ifølge Ole Helmersen sort ud for Johnsons mål om at trække landet ud af EU den 31. oktober.

»Det betyder, at hans ønske om at trække Storbritannien ud af EU inden 31. oktober ikke er realistisk længere«, siger lektoren.

Den reelle udtrædelse er nu skubbet længere ud i fremtiden - indtil videre frem til 31. januar vurderer han.

Boris Johnson fik ellers sin første brexit-sejr nogensinde som premierminister.

For første gang siden folkeafstemningen om EU i 2016 stemte parlamentet tirsdag aften ja til en plan om at forlade EU.

Med dagens modgang er det dog ikke nok til at skubbe processen mod et hurtigere brexit, vurderer Ole Helmersen.

»De er tættere på, da der faktisk var et flertal i parlamentet i form af planen om at forlade EU, men tidsmæssigt er det kommet længere ud i fremtiden«, siger han.

»Det er helt urealistisk«

Efter tirsdagens afstemninger vil Labour, det største oppositionsparti, formentlig fremlægge forslag om, at Storbritannien forbliver i EU's toldunion.

Det forslag vil ifølge Ole Helmersen få meget svært ved at blive stemt igennem i parlamentet.

»Det er helt urealistisk. De Konservative har hele tiden lagt ekstremt stor vægt på, at de ikke ønsker at være med i toldunionen«, siger han.

Et sådant medlemskab vil ifølge lektoren være en underlæggelse af det EU, partiet forsøger at tage afstand fra.

Der er også dele af oppositionen, som ønsker en folkeafstemning om den aktuelle brexit-aftale, mod at Storbritannien forbliver i EU. Det er et mere realistisk ønske end tidligere, vurderer lektoren.

» Det kan blive en udgang, hvor alle parter vil sige, at nu er vi simpelthen nødt til at spørge folket endnu en gang. Faktum er, at det indtil for ikke så længe siden så temmelig usikkert ud«, siger Ole Helmersen.

ritzau