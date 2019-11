Trump havde så travlt med at ville købe Grønland, at Ukraine-krisemøde blev sat på hold

FAKTA

Forstå Ukraine-sagen





Den amerikanske præsident, Donald Trump, bad i en telefonsamtale 25. juli den ukrainske præsident, Volodimir Selenskij, om at undersøge påstande om en af de førende demokratiske modkandidater ved valget næste år, Joe Biden, og hans søn Hunter Biden.

Joe Biden, der under præsident Obama i 2014 blev udpeget til USA’s særlige ansvarlige for Ukraine, lagde pres på den ukrainske regering for at få fyret landets daværende statsadvokat Viktor Sjokin.

Ifølge Trump var Sjokin i gang med at afdække en korruptionssag omkring det gasselskab, Burisma, hvor Hunter Biden sad i bestyrelsen, og det ville hans far have standset. Der foreligger ingen beviser for den påstand.

Joe Biden mener derimod, at Sjokin var en hindring for at rejse korruptionssager, hvilket ifølge ham og en række vestlige organisationer er grunden til, at man ville af med ham.

Donald Trump forsøgte få dage inden telefonsamtalen at tilbageholde en udbetaling til Ukraine på 2,6 milliarder kroner i militærstøtte. Trumps kritikere mener, at tilbageholdelsen blev brugt til at lægge pres på den nye regering i Kijev, og at der dermed var tale om en såkaldt noget for noget-forhandling.

En whistleblower fra den amerikanske efterretningstjeneste indberettede telefonsamtalen mellem Trump og Selenskij til efterretningschefen Michael Atkinson, der informerede Repræsentanternes Hus om sagen i september.

Der er tale om et brud med amerikanske politiske normer, idet præsidenten har bedt en fremmed magt om at blande sig i et amerikansk valg samt underminere en modkandidat. Det kan vise sig at være nok til at indlede en rigsretssag.

Ifølge den amerikanske forfatning skal en præsident »fjernes fra embedet efter en rigsretssag og følgende dom for forræderi, bestikkelse eller andre alvorlige forbrydelser eller forseelser«. Kongressen har gennem årene defineret passagen »alvorlig kriminalitet og forseelser« således, at det inkluderer misbrug af præsidentskabets magt eller misbrug af embedet til upassende formål eller vinding.

Kilder: Washington Post, Politico, New York Times, The Guardian, BBC m.fl.

