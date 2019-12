Maltas premierminister vil gå af når afløser er fundet Maltas premierminister vil træde tilbage, når en afløser er valgt. Processen indledes i januar, siger han.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Efter massivt pres fra demonstranter, opposition og familien til en dræbt journalist meddeler Maltas premierminister, Joseph Muscat, at han vil trække sig fra sin post.

Det vil ske, når der er fundet en afløser, siger han i en tv-transmitteret tale søndag aften.

Han tilføjer, at han vil bede sit arbejderparti, Partit Laburista, om at indlede processen med at finde en afløser den 12. januar.

»Det er, hvad landet har brug for i øjeblikket«, siger Muscat ifølge avisen Times of Malta.

»Jeg har altid sagt, at en premierminister ikke bør sidde i mere end to embedsperioder. Vi indleder processen med at finde en ny premierminister, der vil fortsætte arbejdet, siger han i tv-talen.

Premierministerens melding kommer midt i den største politiske skandale, Malta har oplevet i årevis.

Skandalen drejer sig om drabet på den undersøgende journalist Daphne Caruana Galizia i 2017.

Hun var kendt for at lede efter oplysninger om økonomisk kriminalitet blandt højt placerede maltesere.

Stor krise

Drabssagen og den løbende efterforskning har udviklet sig til en alvorlig politisk krise for Maltas regering.

I sin meddelelse på tv søndag aften siger Joseph Muscat, at han har lovet, at retfærdigheden vil ske fyldest i sagen om drabet på Caruana Galizia.

»Jeg har holdt mit ord. Tre personer er sigtet for drabet på hende, og den formodede bagmand er også sigtet«, siger han ifølge Times of Malta.

Den hovedmistænkte i sagen er en fremtrædende forretningsmand, Yorgen Fenech, som politiet lørdag har sigtet for medvirken til drab.

Et par af Muscats nærmeste allierede er blevet sat i forbindelse med efterforskningen.

Stabschefen og ministeren for turisme har trukket sig, og landets økonomiminister har ladet sig suspendere fra regeringen, indtil efterforskningen er afsluttet.

Den hovedmistænkte, Fenech, har forbindelse til stabschefen og de to ministre.

Muscat siger i tv-talen søndag aften, at han vil også træde tilbage som partileder for arbejderpartiet.

ritzau