Samoa lukker alt ned for at få bugt med dødelig mæslingeepidemi

60 er døde – mange børn. Over 4.000 er smittede. Tallene får østaten til at lukke for alt, mens befolkningen er pålagt at lade sig vaccinere.

Alle offentlige kontorer og institutioner på Samoa er blevet lukket. Det samme er alle private virksomheder. Kun absolut nødvendig kørsel er tilladt de kommende dage, mens færgerne udelukkende vil sejle med passagerer, hvis der er tale om for eksempel sygetransporter.

Stillehavsnationen er gået i offensiven mod en vildtoksende mæslingeepidemi, der foreløbig har kostet 60 ofre livet. 58 af dem er børn og unge.

Mens der er slukket i butikker, kontorer og institutioner går sundhedsarbejdere fra dør til dør for at få vaccineret alle. De er ifølge newzealandske medier især på udkig efter røde flag. Dem er ikke-vaccinerede blevet bedt om at hænge op på dørene, så sundhedsarbejdere kan få opsporet de mennesker, der først og fremmest skal beskyttes mod den smitsomme sygdom.

»Medlemmer af offentligheden bør blive i deres hjem for at vente på vaccinationsholdene«, meddeler regeringen i sin ordre om at lukke alt ned. Østaten er erklæret i undtagelsestilstand, og regeringen har besluttet, at det er obligatorisk for alle at blive vaccineret.

Modstandere sammenligner vaccinationer med nazi-overgreb

FN’s børnefond Unicef har sendt over 110.500 vaccine-portioner til landet for at få nedkæmpet sygdomsudbruddet, der foreløbig har medført over 4.000 smittede. Problemet på Samoa skyldes, at alt for få er blevet vaccineret, så sygdommen har kunnet få fodfæste i befolkningen takket være dem, der ikke har fået beskyttet deres børn og sig selv med de nødvendige stik.

Mæslinger smitter gennem fysisk kontakt, nys eller hosten og viser sig først som en forkølelse med høj feber. Senere følger udslet, typisk først bag ørene og siden ned over hals og krop. I værste tilfælde kan den føre til lungebetændelse og hjernehindebetændelse, som kan medføre hjerneskade, døvhed eller kan ende med at koste den smittede livet.

Sygdommen kan ikke behandles, men den kan forebygges. Mæslingevaccinationer er en del af børnevaccinationsprogrammet og gives herhjemme sammen med vacciner mod røde hunde og fåresyge.

Vaccinemodstandere på Samoa har under slogans som ’Nazisamoa’ argumenteret for at modsætte sig vaccinationerne og beskriver det som værende i strid med Nürnbergreglerne, der efter Anden Verdenskrig blev indført som et resultat af tyskernes brutale medicinske forsøg på mennesker.