Teenager kastede 6-årig ud fra 10. sal for at komme i nyhederne

En 18-årig gerningsmand har kendt sig skyldig i at have kastet en 6-årig dreng ud fra en tagterasse på Tate Modern i London. Til politiet har han begrundet gerningen med, at han ville sende et signal til alle dem, der ikke anerkendte hans psykiske lidelser.

En 18-årig britisk mand har erkendt sig skyldig i forsøg på manddrab ved i augsut at have kastet en 6-årig fransk dreng ud fra udsigtsplatformen på kunstmuseet Tate Modern i London. Hans forklaring var, at »han gerne ville i tv-nyhederne« i et ønske om at skabe opmærksomhed om hans mangelfulde behandling som autist.