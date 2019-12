Åndedrætsbesvær, kløe og blodig afføring: Mange i Hongkong frygter, at politiets tåregas vil gøre dem syge

Hospitaler i Hongkong oplever en stigning i antallet af patienter, der er blevet syge efter at have været udsat for tåregas. Men regeringen afviser at fortælle, hvilke ingredienser tåregassen indeholder.