Tidligere national sikkerhedsrådgiver John Bolton vil vidne i rigsretssag mod præsident Trump

Præsident Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, har tidligere afvist at stille frivilligt op i rigsretssagen mod præsidenten. Men nu siger han, at han er parat til at vidne.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Præsident Donald Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton siger, at han er parat til at vidne, hvis han bliver indkaldt af Senatet i rigsretssagen mod præsidenten. Det skriver Reuters.

Han har tidligere afvist at stille op til vidneudsagn, da demokraterne var i gang med at indsamle vidneudsagn til forberedelserne til en mulig rigsretssag mod den amerikanske præsident.

Men nu hvor rigsretssagen er i gang, er Bolton alligevel villig til at afgive vidne, hvis altså han bliver indkaldt af Senatet.

»Jeg har konkluderet, at hvis Senatet udsender en stævning for mit vidnesbyrd, så er jeg parat til at vidne«, skriver Bolton i en erklæring mandag 6 januar på sin hjemmeside.

Det skriver New York Times.

Det er endnu uvist, om Senatet vil indkalde Bolton, og i givet fald, hvad han vil vidne.

Bolton afviste mandag at sige præcist, hvad han ville være villig til at fortælle Kongressen. Dog har de tidligere embedsmænd i Det Hvide Hus og folk tæt på Bolton indikeret, at hans vidnesbyrd sandsynligvis vil være ødelæggende for Donald Trump og lægge yderligere pres på republikanerne som skal overveje, om de skal dømme ham.

Tidligere nægtet at vidne af Trump

Til forberedelserne af den mulige rigsretssag, som nu er i gang, har Trump nægtet centrale personer at vidne, herunder Bolton selv. Demokraterne havde i forberedelserne og indsamlingen af vidnesbyrd, forsøgt at få Bolton til at vidne, da flere andre vidner mente, at han havde afgørende viden om Trumps ageren i sagen. Demokraterne mener, at Boltons vidne kan understøtte deres anklager om magtmisbrug begået af præsidenten.

Hvis Bolton giver sit videnbyrd i Senatet, vil han være den nærmeste rådgiver for præsidenten som vidner om, hvad Trump sagde bag lukkede døre, da han angiveligt pressede Ukraine til at undersøge hans politiske rivaler, den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden og hans søns, gøren i landet.

Den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, har udtalt, at han ikke ønsker at indkalde vidner i rigsretssagen. Retssagen forventes at finde sted i denne måned.

Trump i historiebøger

Bolton er en af fire fra Trump-administrationen, både tidligere og nuværende, som Demokraterne ønsker indkaldt som vidner. Den demokratiske mindretalsleder i Senatet, Chuck Schumer har bedt Mitch McConnell om at tillade fire personer tæt på Trump med vigtig viden om Ukraine-sagen vidne i rigsretssagen.

Det drejer sig ud over Bolton blandt andet om stabschef i Det Hvide Hus Mick Mulvaney.

En talsmand for Mitch McConnell har afvist at kommentere på sagen, kort efter Boltons udsagn mandag 6 januar.

Trump skriver sig ind i historien, da han er den tredje præsident i USA’s historie, som stilles for en rigsretssag. Han anklages for at misbruge sin magt, da han bad Ukraines præsident om blandt andet at undersøge Joe Bidens affærer i landet ifølge af at han tilbageholdt næsten 400 millioner dollars i militær hjælp fra landet. Han anklages derudover for at forhindre kongressens forsøg på at undersøge sagen. Sidstnævnte gjorde han ved bl.a. at nægte centrale personer at vidne, som Bolton.

20 stemmer mod eget parti

Demokraterne vil gerne have, at der skal føres vidner i rigsretssagen. Men Republikanerne, der har flertal i Senatet, peger på, at der ikke var vidner, da Bill Clinton blev stillet for en rigsret i 1999, skriver Reuters.

For at afsætte Donald Trump som præsident skal to tredjedele af Senatet stemme for. Det betyder, at mindst 20 republikanske senatorer skal gå imod præsidenten, da Republikanerne har flertal i Senatet.

Opdateres.