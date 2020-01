Mette Frederiksen: Omkring 100 danske soldater trækkes midlertidigt ud af Irak

Automatisk oplæsning Beta

Omkring 100 danske soldater trækkes midlertidigt ud af Irak. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde onsdag eftermiddag.

»Vi fortsætter indsatsen i Irak. Men vi har besluttet at overføre en gruppe af de danske soldater til Kuwait. Det er den del af bidraget, som ikke kan udføre deres opgave i øjeblikket på grund af situationen i Irak. Vi håber, at de snart kan vende tilbage til Irak og løse deres opgave«, siger Mette Frederiksen.

Meldingen kommer, efter at Iran har angrebet to militærbaser i Irak - blandt andet Al Asad-basen, hvor der er 133 danske soldater.

Her træner danskerne blandt andet irakiske styrker. Den fælles mission er kampem mod den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).

»Det er er vores fuldstændig klare overbevisning, at koalitionens indsats mod Isil (et andet ord for IS, red.) er afgørende for at forbedre sikkerheden for os i forhold til terror«, siger Statsministeren.

Det er de soldater, der står for træningsdelen, der sendes til Kuwait. Ifølge Mette Frederiksen vil omkring 30-40 danske soldater fortsat være tilbage på Al Asad-basen.

Mette Frederiksen siger, at Danmark betragter USA som vores vigtigste allierede, og regeringen ønsker en deeskalering af situationen i regionen.

Statsministeren vil dog ikke kommentere på, om det var en rigtig beslutning fra USA at gennemføre droneangrebet på den iranske general Qassem Suleimani.

»Jeg mener ikke, det er at varetage Danmarks interesser at have den diskussion i det offentlige rum. Den tager vi i det lukkede rum med vores samarbejdspartnere«, siger Mette Frederiksen på pressemødet.

Statsministeren siger, at regeringen ikke har diskuteret muligheden for at optrappe bidraget i Irak, hvis situationen udvikler sig:

»Jeg vil opfordre til, at man ikke træffer mere langsigtede beslutninger på baggrund af en enkeltstående situation. De fremtidige beslutninger træffer vi på det tidspunkt, hvor det måtte være nødvendigt«.

Foruden de 133 soldater på Al Asad-basen bidrager Danmark også med otte soldater - stabsofficerer - til Natos Mission Iraq i Bagdad. Også de vil være i Kuwait midlertidigt, lyder det fra Mette Frederiksen.

Opdateres.

ritzau