Søren Gade er aldrig blevet afhørt om, at Danmark udleverede irakiske fanger til mishandling. Nu skal han vidne for Højesteret

Landsretten afgjorde sidste år, at Danmark var medansvarlig for mishandling af 18 irakere i lokale styrkers varetægt i 2004. Ved landsretten fik Forsvarsministeriets advokat forhindret, at den ansvarlige minister, Søren Gade, skulle afhøres. Men nu skal Gade vidne.

For første gang skal en ansvarlig minister under vidneansvar fortælle, hvad regeringen i 2004 vidste om en vigtig del af danske soldaters håndtering af fanger i Irak.

Daværende forsvarsminister Søren Gade (V) skal forklare, hvad han vidste om en omdiskuteret militæroperation ved navn ’Green Desert’. Herunder om risikoen for, at tilfangetagne irakere kunne blive mishandlet af irakiske styrker.

Tidligere har Forsvarsministeriet afvist, at Søren Gade skulle vidne, med begrundelse om at det ikke kom sagen ved.

Venstrepolitikeren vil ikke selv at udtale sig om den nye rolle som centralt vidne i sagen om Danmarks krigsførelse i Irak.

Under den dansk ledede Operation Green Desert blev en gruppe irakiske bønder i 2004 taget til fange i det sydlige Irak og overleveret til irakiske styrker, hvor de blev mishandlet. I 2018 afgjorde Østre Landsret efter en årelang erstatningssag, at Forsvarsministeriet skulle betale 30.000 kroner til hver af de 18 irakere.

Retten mente, at irakerne var blevet mishandlet, og Danmark kendte til risikoen, men soldaterne blev ikke beordret til at prøve at forhindre mishandlingen. Retten mente dog ikke, at der var tale om tortur, eller at danske soldater havde deltaget i overgrebene.

Regeringen ankede omgående dommen til Højesteret. Den vil efter Forsvarsministeriets vurdering besværliggøre eller hindre dansk deltagelse i tilsvarende internationale operationer i fremtiden. I landsretten ville de irakiske sagsøgere have Søren Gade afhørt om sagen. Det lykkedes dog i flere omgange Forsvarsministerets advokat, Kammeradvokaten, at forhindre det. Men nu har regeringen og Forsvarsministeriet skiftet strategi og modsætter sig ikke længere, at Søren Gade skal vidne, når Højesteret skal tage stilling til, om irakerne skal have erstatning.

»Sagen står anderledes nu end i Østre Landsret«, forklarer Peter Biering fra Kammeradvokaten: »Når vi har bedt Søren Gade afgive forklaring i Højesteret, så er det, fordi landsretten i sin dom siger, at nogle af irakerne skal have en erstatning, fordi ministeriet vidste eller burde vide, at forholdene i Irak ikke var de bedste«.

Han mener, at kendskabet til forholdene i Irak ikke var et centralt tema under retssagen, og at dommen er baseret på »ret overfladisk viden«. Kammeradvokatens nye strategi er at flytte retsgrundlaget i sagen fra erstatningsret til folkeretten, som er mere uklar om en stats ansvar.

Irakere: Et stort fremskridt

Janus Fürst er advokat for irakerne, men henviser til juridisk rådgiver Christian Harlang, der som den eneste har mandat fra irakerne til at udtale sig om sagen. Harlang kan ikke selv føre sagen, da han ikke kan bruge sin bestalling, fordi han er under konkursbehandling.

Harlang er tilfreds med, at kammeradvokaten nu accepterer, at Søren Gade skal vidne: »Det er et stort fremskridt«.

Irakernes advokat vil blandt andet spørge Gade, der i dag sidder i EU-Parlamentet, om han som forsvarsminister fulgte operationerne i Irak, og hvorfor han ikke fik irakerne løsladt, da det viste sig, at de ikke udgjorde en fare for hverken danske eller irakiske styrker.