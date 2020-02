»Vær på vagt! Sørg for, at den ikke undslipper!«: I Wuhan har Kina indledt en slags krig mod corona

»Vær på vagt! Sørg for, at den ikke undslipper!«:

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

De kinesiske myndigheder har siden torsdag grebet til stadig mere ekstreme foranstaltninger i Wuhan for at forsøge at dæmme op for spredningen af den dødelige coronavirus. Der er iværksat husundersøgelser, og syge bliver nu afhentet og stuvet ind i enorme karantænecentre.​