Trump vil genoptage vælgermøder efter tre måneders pause

Fakta

Præsidentvalg i USA

Det amerikanske præsidentvalg finder sted 3. november.



Inden da afholder de enkelte delstater primærvalg for at vælge det enkelte partis præsidentkandidat.



Processen kulminerer ved de to store partiers konventer, hvor de officielt udpeger deres præsidentkandidater. Demokraternes konvent skulle have fundet sted 13.-16. juli 2020, men er blevet rykket til 17.-20. august på grund af coronakrisen. Republikanerne holder deres 23.-27. august.

