Kim Jong-uns søster truer Sydkorea, men siger ikke med hvad Nordkorea raser over, at afhoppere, som er flygtet til Sydkorea, sender propaganda og ris over grænsen.

Søsteren til Nordkoreas leder advarer Sydkorea om 'gengældelse', som kan omfatte militær, i en strid om flygtninge fra regimet i nordkoreanske Pyongyang.

En del afhoppere, som er flygtet til Sydkorea, har sendt fødevarer og propaganda tilbage til Nordkorea.

Søsteren hedder Kim Yo-jong og er uofficielt en af Kim Jong-uns toprådgivere. Hun har udsendt advarslen i en erklæring, som er offentliggjort af det statslige nyhedsbureau KCNA.

»I udøvelsen af de magtbeføjelser, som jeg har fået overdraget af den øverste leder, vort parti og staten, har jeg givet en instruks om beslutsom handling«, siger Kim Yo-jong.

I erklæringen bliver det ikke tydeliggjort, hvad den »beslutsomme handling« er.

Sydkorea retsforfølger afhoppere

Erklæringen kommer, kort tid efter at Sydkorea tog skridt til at retsforfølge afhoppere, som har sendt blandt andet ris og foldere med anti-nordkoreansk propaganda over den svært bevogtede grænse - typisk ved hjælp af luftballoner eller med flasker kastet i havet.

Nordkorea har udtrykt stigende vrede over denne trafik.

Landet har i den seneste uge afbrudt hotlines mellem de to lande og truet med at nedlægge et forbindelseskontor, som skulle forbedre dialogen mellem landenes regeringer.

I 2018 underskrev de to landes ledere ellers en erklæring, hvori de lovede at arbejde for gøre Koreahalvøen atomvåbenfri og indstille alle 'fjendtlige handlinger'.

Politiske iagttagere siger, at det nordkoreanske regime nu vil bruge krisen om afhopperne som påskud til at få sydkoreanerne til at gøre indrømmelser.

»Folderne med propaganda er et påskud og en undskyldning for at skabe en krise og udøve pres på Seoul«, siger Duyeon Kim, som er seniorrådgiver i Den Internationale Krisegruppe - en uafhængig tænketank i Bruxelles.

Nordkorea føler sig svigtet, tilføjer han. Landet mener, at Sydkorea havde lovet dem mere i atomvåbenforhandlingerne mellem Nordkorea på den ene side og USA på den anden.

