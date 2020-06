Alle skoler i Beijing lukker efter nye smittetilfælde

På første sal over en herretøjbutik i Ringsted lå en tv-station ledet af en gruppe eksiliranere. Bag den nydelige facade viste den sig at være en del af et magtspil mellem Iran og Saudi-Arabien. Og da konflikten eskalerede, kom dansk politi på overarbejde. Det førte til en historisk menneskejagt og to sager fremmede landes spioner i Danmark. I sidste uge blev tre af mændene fra tv-stationen sigtet for at finansiere terror for millioner af kroner.