Trump forbyder politiet at bruge kvælertag under anholdelser Det er fremover kun, hvis en politibetjents liv er i fare, at kvælertag er tilladt at bruge under anholdelser.

USA's præsident, Donald Trump, har tirsdag underskrevet en ny politireform. Som en del af reformen bliver det fremover forbudt for politifolk i USA at bruge kvælertag i forbindelse med anholdelser. Det oplyser USA's præsident, Donald Trump, tirsdag på et pressemøde. Læs også: 17-årig pige filmede George Floyds sidste minutter i live – nu både hyldes og chikaneres hun Det er kun, hvis en betjents liv er i fare, at kvælertag er tilladt at benytte, siger Trump. Den sorte mand George Floyd, hvis død har sat gang i omfattende demonstrationer i USA for sortes rettigheder, døde under en anholdelse, hvor en hvid politimand pressede sit knæ mod Floyds nakke i næsten ni minutter. Læs også: Betjenten, der er sigtet for drabet på George Floyd, kan blive løsladt mod kaution på en million dollars Trump-administrationen kigger desuden på muligheden for at implementere brug af nye alternative våben, som er mindre dødbringende end skydevåben. Ifølge Trump vil politireformen sikre 'retfærdighed', efter at flere sorte personer er døde under anholdelser i USA. Det har medført stor uro i landet. »Det, vi har brug for nu, er ikke mere frygt og splittelse. Vi har brug for at bringe retshåndhævelsen og samfund tættere sammen, ikke drive dem væk fra hinanden«, siger Donald Trump på pressemødet. Han benyttede også lejligheden til at kritisere Demokraterne for ikke at have gjort noget ved politibrutalitet. ritzau