Onkel til Syriens præsident Assad fængslet i Frankrig

En onkel til Syriens præsident, Bashar al-Assad, som lever i eksil, blev onsdag fundet skyldig i at have opkøbt fast ejendom i Frankrig for millioner af euro, som tilhører den syriske stat.

Han er blevet idømt fire års fængsel.

En domstol i Paris beordrede Rifaat al-Assads faste ejendomme i Frankrig beslaglagt. Det er værdier til omkring 100 millioner euro (omkring 750 millioner kroner) ifølge juridiske kilder i Paris.

Der er desuden beslaglagt faste ejendomme i Storbritannien til en værdi af 29 millioner euro (omkring 216 millioner kroner).

Den 82-årige Rifaat al-Assad har levet i eksil siden midten af 1980'erne – mest i Frankrig. Han forlod Syrien, efter at han var blevet beskyldt for at ville tage magten fra sin bror, den daværende præsident Hafez al-Assad, som er far til Bashar.

Omdirigeret af kriminel organisation

Rifaat var engang en del af Syriens ledelse. Han har tidligere i sit liv haft kommandoen over militære styrker, som blev beskyldt for at dræbe tusindvis af mennesker under nedkæmpelsen af en islamistisk opstand i 1982.

Ifølge dommen har den 82-årige hvidvasket penge. Pengene er blevet omdirigeret til ham fra Syriens statslige budget mellem 1996 og 2016 af en kriminel organisation. De store summer brugte han til at opbygge et ejendomsmæglerimperium.

Rifaat al-Assad var ikke selv til stede i retssalen, da dommen blev afsagt tirsdag.

Den 82-årige har tidligere afvist anklagerne mod ham.

I Spanien har myndighederne også rejst sager mod Rifaat al-Assad. Sammen med 13 andre er han sigtet eller anklaget for hvidvaskning af penge i landet.

