Californiere skal bruge mundbind uden for hjemmet

For mange mennesker i den amerikanske delstat Californien har afvist at bruge mundbind under coronakrisen.

Det mener myndighederne, som derfor torsdag har pålagt indbyggere i delstaten at have mundbind på næsten hele tiden, når de er udendørs.

Kravet er et af de mest vidtgående blandt alle amerikanske delstater.

For californiere betyder det, at de skal have mundbind på, hver gang de forlader huset.

Der bliver dog gjort undtagelser for folk, der spiser og drikker på restauranter eller dyrker motion. De skal dog stadig holde en afstand på knap to meter.

»Vi ser alt for mange mennesker med ansigter, der ikke er tildækkede, og det udgør en risiko for de reelle fremskridt, vi har gjort med at bekæmpe sygdommen«, siger guvernør Gavin Newsom i en meddelelse om den nye bekendtgørelse.

Mundbind er nemlig helt afgørende for, at Californiens strategi om en økonomisk genstart kan lykkes, forklarer demokratiske Newsom videre.

Det står ikke klart ud fra meddelelsen, hvordan myndighederne vil håndhæve påbuddet.

Californiens sundhedsmyndigheder har ikke foreløbigt villet give yderligere kommentarer.

Over ti andre delstater og visse større byer i USA har også regler om mundbind. Men i de fleste tilfælde gælder de kun, når det ikke er muligt at holde afstand.

Californien er USA's mest folkerige delstat med omkring 40 millioner indbyggere.

Med Newsom i spidsen var det den første stat, som indførte omfattende karantænetiltag over for indbyggerne og krav om, at forretninger skulle lukkes. Det skete 19. marts.

Blandt andet i distriktet Orange County, som tidligere har været en republikansk højborg, har der været voldsomme kontroverser om retningslinjerne.

Her modsatte flere indbyggere og lokale embedsmænd sig distriktets lokale bekendtgørelser om at have mundbind på udendørs.

Efter protester og personangreb trak distriktets øverste embedsmand på sundhedsområdet sig til sidst.

Lignende retningslinjer er altså nu indført på delstatsniveau.

Siden lukningerne i marts har Californien som de fleste andre stater gradvist genåbnet økonomien.

Staten har haft mere end 163.000 registrerede tilfælde af Covid-19.

5281 er døde efter smitte ifølge en Reuters-opgørelse.

ritzau