Højt betroet norsk politimand idømmes 21 års fængsel

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En politileder er fredag i den norske landsret idømt 21 års fængsel for omfattende korruption og for at deltage i indsmugling af narkotika.

Det var samme resultat, som byrettet i Oslo kom frem til i 2017, da der første gang faldt dom i sagen mod Erik Jensen.

Dommeren lod forstå, at hun ikke troede på nogen af de forklaringer, som han var kommet med under retssagen.

Umiddelbart efter at dommen var afsagt, blev han passet op af civilklædte betjente og ført ud af retssalen. Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Erik Jensen ankede i 2017 byrettens dom til landsretten, som i januar afgjorde, at han skulle frikendes for den del af anklagen, som handlede om at have deltaget i narkosmugling.

Samarbejdede med 'hashbaron'

Dommerne var imidlertid uenige i nævningenes afgørelse, og det førte til, at retssagen skulle gå om med nye dommere.

62-årige Erik Jensen arbejdede tidligere som politichef med at bekæmpe narko- og bandekriminalitet

En leder for et stort netværk af narkosmuglere, kaldet hashbaronen, har erkendt, at han i 20 år indsmuglede store mængder narko. Det blev gjort muligt, fordi Erik Jensen sendte ham kodede sms'er.

Hashbaronen, Gjermund Cappelen, får rabat på den fængselsstraf, han afsoner, for at have samarbejdet under politiets efterforskning af sagen. Han slipper med 13 års fængsel mod de 15 år, han i første omgang blev dømt til.

ritzau