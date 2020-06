Kina anklager to canadiere for spionage efter måneders fængsel To canadiere blev anholdt, kort efter at Canada foretog en anholdelse af direktør fra Kinas telegigant Huawei.

Kina har officielt anklaget to canadiere for spionage.

Det oplyser kinesiske embedsmænd fredag.

De to canadiere, Michael Kovrig og Michael Spavor, har været tilbageholdt i Kina i 18 måneder. De blev anholdt, kort efter at canadiske myndigheder anholdt finansdirektøren fra den kinesiske telegigant Huawei, Meng Wanzhou.

Ifølge Canada skete anholdelsen af de to canadiere som gengæld for anholdelsen af Meng Wanzhou.

Wanzhou er datter af Huaweis grundlægger, Ren Zhengfei, og er sigtet for at have brudt USA's sanktioner mod Iran.

Michael Kovrig, der er tidligere diplomat, og forretningsmanden Michael Spavor blev tilbageholdt i december 2018.

Anholdelsen af Huawei-stifterens datter blev startskuddet på en verserende diplomatisk strid mellem Canada og Kina.

Og Canadas premierminister, Justin Trudeau, er skuffet over, at Kina har valgt at anklage Michael Kovrig og Michal Spavor for spionage.

»Vi vil fortsat lægge pres på den kinesiske regering for at få dem til at stoppe denne vilkårlige tilbageholdelse af to canadiske statsborgere«.

»De tilbageholdes udelukkende, fordi den kinesiske regering er skuffet over den uafhængige proces i det canadiske retsvæsen«, siger Trudeau.

En canadisk domstol har tidligere givet grønt lys til, at sagen om en mulig udlevering af Meng Wanzhou til USA kan fortsætte.

Den 48-årige Meng Wanzhou blev anholdt i lufthavnen i den canadiske by Vancouver den 1. december 2018 på opfordring fra USA.

Højesteret i den canadiske provins British Columbia har afgjort, at Meng potentielt kan udleveres til USA, fordi anklagerne mod hende også betragtes som en forbrydelse i Canada.

I løbet af en række retsmøder i januar kom det frem, at Meng Wanzhou angiveligt løj til banken HSBC om Huaweis forhold til samarbejdspartneren Skycom, der har base i Iran.

Dermed risikerede HSBC at overtræde amerikanske sanktioner.

Den 48-årige Meng Wanzhou fastholder, at hun ikke har gjort noget galt.

ritzau