Dommer afviser Trumps forsøg på at stoppe Boltons bog John Boltons meget omtalte bog om sin tid som Trumps sikkerhedsrådgiver kan udgives, fastslår domstol.

En dommer i USA har lørdag afvist det amerikanske justitsministeriums forsøg på at stoppe udgivelsen af en meget omtalt bog, som den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton har skrevet om sin tid i Det Hvide Hus.

Det skriver avisen The Wall Street Journal.

Justitsministeriet havde bedt en domstol i Washington om at stoppe bogudgivelsen med den begrundelse, at den indeholder hemmeligstemplede oplysninger.

Det anerkender domstolen, men afviser alligevel at nedlægge forbud mod udgivelsen, fordi hundredtusindvis af eksemplarer allerede er fordelt ud over hele USA og andre dele af verden.

»Den anklagede, Bolton, har spillet hasard med USA's nationale sikkerhed. Han har udsat sit land for skade og sig selv for civilt (og potentielt strafferetligt) ansvar«, skriver dommer Royce Lamberth.

Dommeren tilføjer ifølge avisen New York Times, at Bolton risikerer retsforfølgelse for at have tilladt, at bogen bliver offentliggjort, inden Det Hvide Hus er færdig med en gennemgang af den for at sikre, at bogen ikke indeholder hemmeligstemplede oplysninger.

I bogen, 'The Room Where It Happened', kommer John Bolton med en række opsigtsvækkende påstande og anklager mod præsident Donald Trump.

Han skriver blandt andet, at Donald Trump søgte hjælp fra Kinas præsident, Xi Jinping, til at blive genvalgt, da de to ledere ved et møde i 2019 førte drøftelser bag lukkede døre.

Bog udkommer tirsdag

I et interview torsdag med det amerikanske medie ABC News sagde John Bolton, at Donald Trump 'er uegnet til at være præsident'.

På nuværende tidspunkt er et stort antal eksemplarer af bogen allerede blevet fordelt til en række medier. Mange uddrag fra bogen er offentliggjort.

Et langt uddrag om Kina er blevet bragt i erhvervsavisen The Wall Street Journal og et stort antal anmeldereksemplarer af bogen er givet til amerikanske aviser.

Meget materiale har dermed været offentliggjort i de seneste døgn.

Bogen udkommer efter planen på tirsdag.

Donald Trump har også langet ud efter John Bolton og kaldt ham 'en syg hvalp' og bogen for 'fiktion'. Ifølge Det Hvide Hus står Bolton til at tjene over to millioner dollar (over 13,3 millioner kroner) på bogen.

