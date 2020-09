Perus kongres fælder dom over præsident efter bizar svindelsag

Automatisk oplæsning

Perus kongres har fredag godkendt, at der skal sættes gang i en rigsretssag mod landets præsident, Martín Vizcarra.

Vizcarra står over for beskyldninger i en bizar svindelsag om lækkede optagelser, som tyder på en forbindelse mellem præsidenten og en ret ukendt sanger ved navn Richard Swing, som angiveligt har modtaget store beløb af det offentlige.

I næste uge venter en debat og afstemning om Vizcarras fremtid som præsident. Han beskyldes for at have svigtet »moralsk«.

Situationen kan være med til at skubbe til krisen i landet, som i forvejen kæmper med et af de værste coronaudbrud i verden.

Samtidig er landet i en af de dybeste recessioner i årtier.

Det krævede 52 stemmer fra den 130 mand store kongres at godkende påbegyndelsen af en rigsretssag. I fredagens afstemning stemte 65 for, 36 imod, og 24 afstod fra at stemme.

Perus kongres består af et kludetæppe af partier fra højre og venstre side af det politiske spektrum, og der er intet klart flertal.

Kongresmedlemmerne havde inden afstemningen lyttet til optagelser af samtaler mellem præsident Vizcarra og højtstående embedsmænd.

Optagelserne er fra møder om Richard Cisneros, en forholdsvist ukendt sanger, der også er kendt som Richard Swing.

Den ukendte sanger var angiveligt blevet hyret af kulturministeriet til at give taler, der skulle højne moralen under coronakrisen, hvilket han fik et beløb, der svarer til omkring 310.000 danske kroner for.

Den sag bliver undersøgt af både kongressen og Perus statsrevisorer i sammenhæng med beskyldninger om forbindelser til præsidenten.

Ifølge kongresmedlemmer afslører optagelserne, at Vizcarra har forsøgt at nedtone sine møder med Cisneros.

Vizcarra, som har siddet på magten i to år, overlevede sidste år et andet forsøg på at få ham afsat.

Han kaldte fredag rigsretssagen »et plot for at få ham afsat«.

