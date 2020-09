Grækenland vil have 15.000 nye soldater midt i middelhavsstrid

Grækenlands premierminister, Kyriakos Mitsotakis, har lørdag offentliggjort planer om at bruge flere penge på landets militær.

Ifølge Mitsotakis kommer der et 'solidt' program for indkøb af våben. Dertil planlægger han en større overhaling af landets militær.

Konkret siger Mitsotakis i sin årlige tale om landets økonomiske tilstand lørdag, at Grækenland vil anskaffe sig 18 franskproducerede Rafale-kampfly samt fregatter og helikoptere.

Videre vil den græske regering udvide sine væbnede styrker med 15.000 mand og bruge flere ressourcer på den nationale forsvarsindustri.

»Tiden er kommet til at styrke de væbnede styrker. Disse initiativer sikrer et solidt program, som vil blive et nationalt skjold«, siger Mitsotakis.

Ifølge Mitsotakis skal initiativer også være med til at skabe tusindvis af job.

Meldingen om den græske oprustning kommer, samtidig med at spændingerne i det østlige Middelhav stiger.

Gamle stridigheder vakt til live igen

Den seneste tid er spændinger mellem Tyrkiet og Grækenland optrappet.

De er uenige om, hvem der har ret til at udvinde blandt andet naturgas i den østlige del af Middelhavet, efter at der er fundet betydelige mængder naturgas nær Cypern og Kreta.

Både Grækenland og EU mener, at Tyrkiet har planer om at bore efter gas i et område, som ifølge EU ligger inden for den græske zone.

Spændingerne har vakt gamle stridigheder mellem Tyrkiet og Grækenland til live igen, da de to lande har indgået rivaliserende aftaler om deres maritime grænser med Libyen og Egypten.

Både tyrkerne og grækerne er medlemmer af Nato. Begge lande har holdt militære øvelser i det østlige Middelhav. Det har understreget den mulige fare for en væbnet konfrontation mellem de to.

Tyrkiet 'truer' Europas østlige grænse og 'underminerer' regional sikkerhed, siger Mitsotakis lørdag.

ritzau