26 aktivister frygter ny lov ved retssag i Hongkong

Joshua Wong og over en snes andre Hongkong-aktivister blev tirsdag fremstillet i retten for at have deltaget i aktivisme.

Anklagerne mod dem gælder deres forbudte markering af årsdagen for Kinas blodige nedkæmpelse af prodemokratiske studenter på Den Himmelske Freds Plads i 1989.

Titusindvis af demonstranter i Hongkong trodsede den 4. juni et forbud mod at markere årsdagen. Dagen er blevet markeret i Hongkong i de seneste tre årtier.

Det er ikke en forbrydelse at sørge den 4. juni Plakat uden for retssalen

Den tiltrækker normalt mange tusinde deltagere. I år var der for første gang også nedlagt forbud mod demonstrationer i Hongkong den 4. juni.

Myndighederne hævdede, at forbuddet var nedlagt af frygt for udbredelse af coronavirus.

Gruppen af tiltalte ved tirsdagens retsmøde repræsenterede bredden i den prodemokratiske bevægelse. Den omfattede både unge aktivister som Joshua Wong og den 72-årige mediemogul Jimmy Lai.

Foto: Isaac Lawrence/Ritzau Scanpix Aktivisterne Jannelle Leung, Lester Shum, Tiffany Yuen og Joshua Wong.

Kina har indført en ny omstridt sikkerhedslov, som demonstranterne frygter, kan anvendes til at retsforfølge prodemokratiske aktivister i Kina i stedet for i Hongkong.

Samtidig frygtes den at underminere uafhængigheden for dommere og advokater i Hongkong.

De i alt 26 tiltalte risikerer op til fem års fængsel for at have opildnet til ulovlig aktivisme og krænkelser af forsamlingsforbud.

Protester uden for retssalen

Uden for retssalen råbte aktivister slogans og viftede med bannere om det, der skete på Den Himmelske Freds Plads (Tiananmen-pladsen).

»Det er ikke en forbrydelse at sørge den 4. juni«, stod der på en plakat.

Veteranaktivisten Lee Cheuk-yan, som er 63 år, sagde i en højttaler til folkemængden, at »den undertrykkelse, som aktivister blev udsat for den 4. juni 1989, minder om det, som Hongkongs indbyggere har været udsat for i det seneste år«.

Kinas kommunistiske ledere afviser at lytte til kravene fra demonstranterne i Hongkong. De siger, at der er et udenlandske komplot, som skal destabilisere deres land.

Den omstridte sikkerhedslov i Hongkong blev kritiseret af FN, allerede inden den trådte i kraft fra den 30. juni.

