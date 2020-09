Japans parlament vælger Suga som ny premierminister

Parlamentet i Tokyo har onsdag valgt Yoshihide Suga som ny premierminister efter Shinzo Abe.

Dermed bliver Suga den første nye leder i Japan i knap otte år.

Yoshihide Suga, der var kabinetschef og talsmand for regeringen i Japan, er blevet stemt ind af parlamentets underhus, hvor hans regerende parti, Det Liberale Demokratiske Parti (LDP), har flertal sammen med partiet Komeito.

Den 71-årige Suga blev valgt med stemmerne 314 ud af 462.

Suga blev mandag valgt som partileder for LDB. Det var dermed ventet, at han ville blive valgt til posten som premierminister.

Han står over for en række udfordringer som ny premierminister, herunder genoplivningen af en økonomi, der er blevet hårdt ramt under coronakrisen.

Han forventes senere onsdag at udpege sit nye ministerium, og ifølge lokale medier vil han beholde flere af de nuværende ministre fra Abes regering.

»Jeg vil sammensætte en regering, der arbejder for folket«, siger den nye premierminister.

Shinzo Abe er gået af som premierminister og leder af regeringspartiet på grund af sygdom.

Suga har sagt, at han vil prioritere at holde coronapandemien under kontrol og har lovet at fortsætte Abes vigtigste politiske programmer.

Suga var et forholdsvis tilbageholdende medlem af Repræsentanternes Hus, indtil Abe udpegede ham som regeringens ledende talsmand i december 2012.

I april 2019 forud for indsættelsen af Japans nye kejser, Naruhito, blev Suga landets mest kendte politiker efter Abe, da han fik en hovedrolle i de ceremonier, som markerede overgangen til en ny æra.

Han har også været minister med ansvar for den amerikanske militære tilstedeværelse på Okinawa og for sagerne om bortførte japanske statsborgere i Nordkorea.

Politiske iagttagere siger, at Suga næppe vil foretage noget større kursskifte. Men Japan står over for flere store og komplicerede udfordringer. Landet var allerede i recession inden coronaviruspandemien.

