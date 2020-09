»Vi bliver nødt til at vise vejen«: Ursula von der Leyen vil hæve EU's klimamål

Reduktionsmålet i EU for CO2 i 2030 skal være mindst 55 procent, vil EU-Kommissionen foreslå.

Det siger kommissionsformand Ursula von der Leyen i en tale i EU-Parlamentet onsdag.

»Jeg er helt med på, at mange af vores partnere (uden for EU) er langt fra dette. Men vi bliver nødt til at vise vejen«, siger Ursula von der Leyen.

Aktuelt er 2030-målet 40 procent. Kommissionens formand har tidligere sagt, at hun gik efter 50 procents reduktion.

»Dette 2030-mål er ambitiøst, men det er opnåeligt, og det vil være til fordel for Europa. Vi kan gøre det«, siger Ursula von der Leyen.

Målet er klimaneutralitet i 2050

Det er ifølge formanden nødvendigt at hæve 2030-målet, så EU kan komme på kurs til at blive klimaneutralt i 2050, som EU-landene ønsker.

Reduktionen på 55 procent skal ses i forhold til niveauet i 1990. Det er international FN-standard.

Det er planen, at EU-Kommissionens klimakommissær, Frans Timmermans, i denne uge skal løfte sløret for detaljer i planen for et øget reduktionsmål.

ritzau