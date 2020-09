Hviderusland lukker grænserne mod EU-nabolande

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, har lukket grænsen mod to nabolande mod vest, Polen og Litauen.

Det er han blevet ’tvunget til’, siger han torsdag aften ifølge det hviderussiske nyhedsbureau Belta.

Desuden bliver den styrke, der i forvejen er sat ind langs grænsen til Ukraine, forstærket.

Ifølge Lukasjenko er en stor del af Hvideruslands forsvar sendt ud for at bevogte grænserne.

»Vi er tvunget til at trække styrker tilbage fra gaderne«, siger præsidenten.

Lukasjenko talte torsdag aften ved et kvindeforum i hovedstaden Minsk.

Her benyttede han lejligheden til at komme med en opfordring direkte til befolkningen i de tre nabolande:

»Stop jeres hovedløse politikere, lad dem ikke udløse en krig«, sagde han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Hviderusland er kastet ud i en alvorlig politisk krise efter et stærkt omstridt præsidentvalg i sidste måned. Samtidig hævder landets pressede præsident, at Hviderusland er truet fra vest.

Torsdag aften kunne en talsmand for den polske regering ikke bekræfte over for nyhedsbureauet Reuters, at grænsen reelt er blevet lukket.

I Litauen siger chefen for grænsepolitiet, at grænseovergangene til Hviderusland fungerer som normalt.

Pres på den hviderussiske leder

Polen og Litauen er blandt de lande, der har lagt diplomatisk pres på den hviderussiske leder i de seneste uger.

Blandt andet har Estland, Letland og Litauen indført forbud mod indrejse for Lukasjenko og andre fremtrædende embedsmænd.

Alle EU-landene traf i august en beslutning om, at de vil indføre sanktioner mod de ansvarlige for udviklingen i Hviderusland. Det arbejdes der aktuelt på.

Ifølge Hvideruslands valgkommission genvandt Lukasjenko et stærkt omstridt præsidentvalg den 9. august, hvor han officielt fik 80 procent af stemmerne.

Men både oppositionen og observatører er overbevist om, at der i stor stil er blevet svindlet med stemmerne.

Siden har oppositionen demonstreret med titusindvis af mennesker i gaderne hver weekend.

Lukasjenko har sat kampklædt politi ind mod de fredelige demonstranter. Det har ført til talrige meldinger om politivold, masseanholdelser og andre brud på menneskerettighederne.

Lukasjenkos modkandidat, Svetlana Tikhanovskaja, er flygtet ud af Hviderusland efter valget og har taget ophold i Litauen.

Fredag skal hun via en videoforbindelse tale til FN’s Menneskerettighedsråd i Genève, og mandag mødes hun med udenrigsministre fra EU og EU’s udenrigschef, Josep Borrell.

