Trumps niece sagsøger præsidenten og hans søskende for svindel

Mary Trump, Donald Trumps niece, sagsøger den amerikanske præsident og hans søskende for svindel.

Det fremgår af søgsmålet, der er blevet indgivet ved en domstol på Manhattan i delstaten New York. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mary Trump hævder, at Trump og hans søskende har snydt hende for mange millioner dollar af hendes arv.

Hun sagsøger således både præsidenten, hans søster Maryanne Trump Barry og boet efter deres bror, Robert Trump. Han døde i august.

I søgsmålet anklager Mary Trump sine to onkler og sin tante for 'uhæmmet svindel' og sammensværgelse.

For Trump-familien var »svindel ikke bare familiens profession - det var deres livsstil«, lyder det i søgsmålet.

Mary Trump anklager de tre søskende for at have konspireret med flere andre parter, skriver CNN. Herunder med en formueforvalter, der skulle handle på vegne af Mary Trump.

De har givet hende »falske værdiansættelser« og tvunget hende til at underskrive et forlig, som »plyndrer hende for mange millioner dollar«.

»Frem for at beskytte Marys interesser, har de udtænkt og udført en kompleks plan for at tappe hende for penge, dække over deres svindel og snyde hende i forhold til den sande værdi af hendes arv«, lyder det i søgsmålet ifølge CNN.

Mange af anklagerne i søgsmålet har Mary Trump tidligere fremført i sin bog 'Too Much and Never Enough: How My Familiy Created the World's Most Dangerous Man'.

Bogen, der omhandler præsidenten og hans familie, blev udgivet i juli.

Det er den første udgivelse, hvor en person fra Trump-familien i så åbne vendinger beskriver Donald Trumps privatliv.

Her beskriver hun blandt andet præsidenten som en løgnagtig narcissist, der er formet af sin dominerende far.

Mary Trump er datter af Donald Trumps storebror, Fred Trump Jr., som døde i 1999.

ritzau