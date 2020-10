Kong Harald forlænger sygemelding og undersøges af læger

Den norske kong Harald har forlænget sin sygemelding på ubestemt tid, mens hans tilstand fortsat vil blive overvåget af læger, meddeler det norske kongehus søndag.

Fredag i sidste uge blev kongen indlagt på Rikshospitalet i Oslo med åndedrætsbesvær. Kongehuset afviste tidligt, at Harald skulle være smittet med coronavirus. Kongen tilbragte et par dage på hospitalet, inden han mandag blev udskrevet. Meldingen fra kongehuset var i den forbindelse, at kongen ville være sygemeldt frem til den 4. oktober. I den periode skulle kronprins Haakon overtage kongens officielle opgaver. Det var derfor kronprinsen, der holdt trontalen, da det nye stortingsår blev indledt fredag.

Ingen meldinger om kongens tilstand

Kongehuset oplyser til nyhedsbureauet NTB, at det ikke kan oplyse nærmere om, hvor længe kongen ventes at være sygemeldt. Kongehuset vil heller ikke svare på, hvorvidt den forlængede sygemelding skyldes, at kongens tilstand er forværret.

83-årige kong Harald var senest indlagt på hospitalet i januar. Han led af svimmelhed, men blev udskrevet efter en uge. Han var sygemeldt i december sidste år. Dengang oplyste kronprins Haakon, at hans far havde fået en virusinfektion.

