Voldsomme oversvømmelser koster liv i Frankrig og Italien

Regnen har væltet ned over bjergrige dele af Frankrig og Italien i løbet af de seneste døgn og har efterladt mindst otte døde og adskillige sårede. Mindst 17 personer i Italien og 8 i Frankrig er meldt savnet, og flere frygtes omkomne, skriver nyhedsbureauet Reuters. Telefondækningen er nede i områderne, og det er derfor umuligt at komme i kontakt med flere tusind indbyggere.

Det er en blanding af en storm, der har fået navnet Alex, voldsomt regnvejr og oversvømmede floder, der har skabt de kaotiske tilstande. I det sydlige Frankrig i byer tæt på Nice ved grænsen til Italien er nogle områder ramt af 60 centimeter regn i løbet af de seneste 24 timer. Det svarer til en vandstand op til lårene på en voksen mand.

I landsbyen Saint-Martin-Vesubie nord for Nice har 1.400 hjem ikke adgang til strøm. Både turister og borgere har samlet sig ved landsbyens torv, hvor de ifølge Reuters venter på at blive hentet af en redningshelikopter.

»Mit treetagers hus er i floden»,, siger 62-årige Sandra Dzidt, der måtte forlade sit hus i sin natkjole, til Reuters.

»Det eneste, der er tilbage, er en lille væg og en dør«, siger hun.

Mand skyllet væk i sin bil

I Italien mistede en frivillig brandmand livet lørdag, da deltog i en redningsaktion. En mand, som blev skyllet væk, mens han sad i sin bil, mistede også livet lørdag.

Søndag er fem personer fundet døde ved kysten i det nordvestlige Italien, skriver Reuters. Flere af dem kan være blevet skyllet væk fra den franske kyst. Søndag blev en fransk hyrde fundet død i en flod tæt ved grænsen til Italien.

I landsbyen Breil-sur-Roya i Frankrig er huse halvt begravet i mudder, og flere biler er nærmest forsvundet i mudderet. I området arbejder cirka 1.000 brandmænd, fire militære helikoptere og tropper på land, som søger efter de mindst otte savnede franskmænd. Det anses nu som et katastrofeområde.

Præsidenterne i regionerne Piemonte og Ligurien i det nordlige Italien har underskrevet et brev, hvori de beder den italienske regering om at erklære undtagelsestilstand.

» Situationen er meget alvorlig. Det er, som det var i 1994«, siger Piemontes præsident, Alberto Cirio, ifølge Reuters om oversvømmelserne, der dengang kostede 70 mennesker livet.

Cirio nævner, at det nordlige Italien også har kæmpet hårdt med coronavirussen.

»Vi er allerede i en ekstraordinær situation. Vi taber 200 millioner euro på pandemien. Hvis staten ikke griber ind, kommer vi ikke til at klare den«, siger han.

Den franske premierminister, Jean Castex, fløj søndag over de ramte områder i Frankrig for at få et overblik over skaderne. Han frygter, at endnu flere savnes, skriver Reuters.

Mindst 100 huse er ødelagte i Frankrig. Mad og tusindvis af vandflasker bliver fløjet til de ramte landsbyer i Frankrig.

ritzau