Trevor Noah fra The Daily Show: Når Trump får covid-19, er det ikke karma - men konsekvens

»Det er ikke et udtryk for karma, når en sygdom, der allerede har dræbt 200.000, nu også rammer Det Hvide Hus. Der er tale om en logisk konsekvens. Ligesom det heller ikke er karma, hvis du kravler op på et højt tag under et tordenvejr og stikker en metalstang op i luften, og så bliver ramt af et lyn. Det er ikke universets straf. Det er dig selv, der har gjort det mod dig selv«.

Sådan hænger årsag og virkning sammen, forklarer værten Trevor Noah fra The Daily Show.

»Mens vi andre har gået rundt i syv måneder iført et kæmpe kondom, hvis vi har skullet kramme vores bedstemor, har Trump og hans folk holdt cocktailparties uden masker med covid-19 som æresgæst«, siger Trevor Noah i mandagens sene show.