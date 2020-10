Nu vil Rusland have en konsul i Nuuk

Rusland har planer om at åbne en konsulær repræsentation i den grønlandske hovedstad, Nuuk.

Det meddelte Ruslands udenrigsminister, Sergei Lavrov, i dag på et pressemøde i Moskva, efter at have mødtes med den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S).

Udmeldingen kommer godt tre måneder efter, at USA åbnede sit konsulat i byen. Konsulatet bor til leje hos Arktisk Kommando i byen. Det amerikanske konsulat blev annonceret af udenrigsminister Mike Pompeo i maj sidste år. Og nu vil Rusland øjensynligt også have en mere formel tilstedeværelse i Grønland. Det fremgår endnu ikke præcist hvilken form for konsulær repræsentation, som Rusland nu formelt har bedt Danmark om.

Grønland er i disse år genstand for stor interesse fra verdens stormagter, hvor både Kina, Rusland og USA forsøger at opnå større indflydelse i landet, der rummer både ressource- og handelsmæssige samt militærstrategiske potentialer.

Sidste år vakte det opsigt, da det kom frem, at Trump-regeringen i USA skulle være interesseret i at købe Grønland af den danske stat. En idé den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), afviste og kaldte absurd.

Ifølge den russiske udenrigsminister, Sergei Lavrov, skulle den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod, have været positivt stemt over for idéen om et russisk konsulat i Nuuk.