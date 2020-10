Studie mødes med skepsis: Coronavirus overlever 28 dage på overflader i laboratorie

Automatisk oplæsning

En ny australsk undersøgelse peger på, at coronavirus kan overleve på visse overflader længere, end man hidtil har troet.

Det skriver BBC søndag.

Undersøgelsen er lavet af Australiens statslige forskningscenter, CSIRO. Den viser, at coronavirus er 'ekstremt robust', da det kan overleve op til 28 dage på glatte overflader som telefonskærme, rustfrit stål og pengesedler.

Det er vel at mærke, hvis virusset bliver holdt i mørke og ved en konstant temperatur på 20 grader.

Til sammenligning kan influenzavirus blot overleve i 17 dage under samme forhold, skriver BBC.

Skepsis blandt forskere

Men resultaterne af den australske undersøgelse bliver mødt med skepsis blandt flere forskere.

Professor Ron Eccles fra Cardiff University siger til BBC, at det 'skaber unødvendig frygt i befolkningen' at antyde, at coronavirus kan overleve i 28 dage.

Han peger på, at virusset langt størstedelen af tiden bliver spredt via luften, når folk hoster, nyser eller taler.

Det er desuden blevet bevist videnskabeligt, at ultraviolet lys slår virusset ihjel, skriver BBC.

Eccles bakkes op af professor Emanuel Goldman fra Rutgers University.

Ifølge BBC sagde Goldman i juni til tidsskriftet The Lancet, at der er en 'meget lille' risiko for, at virusset kan blive overført via overflader.

Han tilføjede dengang, at studier, der viser en væsentlig risiko for smitteoverførsel fra overflader, ofte bliver designet, 'så de ikke kan sammenlignes med scenarier fra virkeligheden'.

På trods af kritikken forsvarer Larry Marshall, der er administrerende direktør for CSIRO, undersøgelsen over for BBC.

»Ved at fastslå hvor længe virusset i virkeligheden forbliver levedygtigt på overflader, bliver vi i stand til mere præcist at forudsige og begrænse spredningen, og det hjælper os med at beskytte folk«, siger han.

Selv om det australske forsøg er blevet udført ved såkaldt virus-venlige forhold med mørke og stabile temperaturer, så viser det BBC's videnskabskorrespondent Pallab Ghosh vigtigheden af at vaske hænder, hvis man vil forhindre smittespredning.

ritzau