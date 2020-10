Uforklarlig sygdom standser forsøg med mulig coronavaccine

Medicinalproducenten Johnson & Johnson har sat testforsøg med henblik på at udvikle en vaccine mod coronavirussen på pause. Det sker, efter at en af forsøgspersonerne har fået konstateret »en uforklarlig sygdom«. Det viser et dokument sendt til eksterne forskere, skriver onlinemediet statnews.com. Der er ingen oplysninger om konkrete symptomer hos patienten.

»Vi skal respektere denne forsøgspersons privatliv. Vi lærer også mere om patientens sygdom, og det er vigtigt for os at have alle detaljer på plads, inden vi offentliggør dem«, skriver virksomheden i en erklæring.

Den mulige vaccine er i de afsluttende fase tre-forsøg og bliver testet på mere end 60.000 frivillige. I alt er mere end en håndfuld medicinalvirksomheder verden over kommet frem til de afsluttende fase 3-forsøg.

Løfte om høj standard i forsøg

Johnson & Johnson har ligesom otte andre medicinalselskaber i USA og Europa givet håndslag på, at det vil holde sig strengt til videnskabelige standarder, før det frigiver en vaccine mod covid-19. Lovningen blev givet, i kølvandet på at USA’s præsident, Donald Trump, har presset på for at have en vaccine klar inden præsidentvalget 3. november. Eksperter har dog sagt, at en vaccine tidligst kan være klar i 2021.

I september blev et andet klinisk fosøg med mulige coronavacciner standset. Det skete som følge af et »uforklarligt symptom« hos en forsøgsperson i Storbritannien. Efter få dage genoptog medicinalselskabet AstraZeneca og Oxford University forsøgene.

Det er ikke usædvanligt, at kliniske forsøg midlertidigt blive standset i fase 3. Her bliver mulige nye lægemidler afprøvet på tusindvis af forsøgspersoner for at tjekke effekten og få sikkerhed for, at der ikke er utilsigtede bivirkninger. Først derefter kan det komme på tale at søge myndighederne om en godkendelse til at sende en vaccine på markedet.

Ritzau