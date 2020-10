25-årig coronasmittet to gange – anden gang blev han indlagt

En 25-årig amerikansk mand er bekræftet smittet med coronavirus to gange. Og anden gang, han blev smittet med sygdommen, ramte ham væsentligt hårdere end ved det første tilfælde. Det oplyser forskere fra University of Nevada ifølge det britiske medie BBC.

Den første omgang smitte kom han relativt smertefrit igennem. Men anden omgang var værre. Den 25-årige, som ikke havde nogen kendte problemer med helbredet, blev indlagt, fordi hans lunger ikke længere kunne få nok ilt ind i kroppen. Han kom sig senere over sygdommen.

Forskere slår fast, at han blev smittet to gange. Det var altså ikke samme infektion, der vendte tilbage med fornyet styrke. Det bidrager til spørgsmålene om, hvorvidt man kan opbygge immunitet mod virusset.

»Vores fund signalerer, at tidligere infektioner ikke nødvendigvis beskytter mod fremtidige infektioner. Muligheden for at blive smittet igen kan have væsentlig betydning for vores forståelse af covid-19-immunitet«, siger læge Mark Pandori fra University of Nevada.

Smittede bør fortsat følge anbefalinger

Ifølge Pandori bør folk, der har været smittede, fortsat følge retningslinjer som fysisk afstand og hyppig håndvask. Indtil videre tyder det imidlertid på, at det er sjældent, at folk smittes med coronavirus to gange.

Der er ganske få eksempler på personer, der er smittet to gange. Det er blandt andet rapporteret i Hongkong, Belgien og Holland, hvor andet smittetilfælde ikke har vist sig at være værre end første tilfælde. I Ecuador er der et eksempel, der minder den 25-åriges sygdomsudvikling.

Første gang den 25-årige amerikaner var smittet, havde han symptomer som ondt i halsen, hoste, hovedpine, kvalme og diarré. Anden gang – cirka en måned efter at han var blevet symptomfri – fik han igen symptomer. Denne gang havde han feber, hovedpine, svimmelhed, hoste, kvalme og diarré. Kort tid efter oplevede han også problemer med at trække vejret og blev indlagt.

