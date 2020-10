Latinamerika går til valg under den største økonomiske krise i 120 år

Midt under en coronapandemi, som tilsyneladende er ustoppelig, den værste økonomiske krise i 120 år og en genopblussen af sidste års sociale uroligheder i adskillige lande står Latinamerika over for en lang række præsident- og parlamentsvalg det kommende år. Hvem stemmer man på, når man er sulten, arbejdsløs og bange?

På søndag lægger Bolivia ud med at vælge både en ny præsident og et parlament, efter at valget blev udsat to gange på grund af covid-19. Ugen efter skal Chile til urnerne for at beslutte, om landet skal have en ny forfatning til at erstatte den gamle, der blev til i 1980 under general Augusto Pinochets militærdiktatur. Chile skal også vælge præsident næste år og det samme skal Peru, Ecuador, Nicaragua og Honduras.

Der er desuden midtvejsvalg i Mexico, Argentina og El Salvador. Angiveligt skal Venezuela også vælge nyt parlament i december, men det er endnu usikkert, om valget overhovedet vil finde sted, eftersom regering og opposition ikke kan blive enige om betingelserne.