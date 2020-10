Italien forbyder private fester i kamp mod smittespredning

Den italienske regering indfører strammere tiltag for at inddæmme spredningen af coronavirus i landet. Blandt de nye tiltag er forbud mod private fester og lukketider for barer og restauranter. Det betyder, at serveringssteder nu skal lukke ved midnat, fremgår det af et dekret, som premierminister Giuseppe Conte har underskrevet natten til tirsdag, rapporterer det italienske nyhedsbureau Ansa.

De nye tiltag betyder også, at arrangementer som bryllupper og begravelser fremover højst må have 30 deltagende. Desuden bliver det nu anbefalet, at folk også bærer mundbind i eget hjem, når de har besøg af venner eller familie. Regeringen opfordrer også befolkningen til at droppe middage og møder med flere end seks personer, som ikke er en del af ens husstand. Regeringen har ligeledes forbudt alle skoleudflugter.

Smittetallene stiger

De nye regler gælder som udgangspunkt i 30 dage. Tiltagene kommer, efter at landet har oplevet en smittestigning. Frem til 1. oktober havde Italien under 2.000 nye smittetilfælde om dagen. Siden er tallene gået en vej: op. Lørdag blev der registreret over 5.700 nye tilfælde. Mandag faldt tallet til godt 4.600 nye smittetilfælde. Men tallene efter weekenden er som regel lavere, fordi testkapacitet lørdage og søndage er begrænset.

Ifølge den seneste opgørelse har Italien registreret i alt 359.569 smittetilfælde, siden coronavirussen brød ud i landet. 36.205 er bekræftet døde med virusset i Italien.

De nye regler kommer, efter at Italien i sidste uge indførte et landsdækkende påbud om at bære mundbind udendørs for at stoppe smittespredningen. Det italienske sundhedsministerium ændrede mandag reglerne for karantæne i forbindelse med coronasmitte. Det betyder, at karantæneperioden bliver sænket fra 14 til 10 dage. Ændringen er bakket op af eksperter på området.

ritzau