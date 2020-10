Jeppe Kofod undgik at blive smittet af sine kolleger ved EU-møde

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), er for anden gang inden for en lille uge blevet testet negativ for coronavirus, oplyser Udenrigsministeriet søndag.

Jeppe Kofod er blevet testet to gange for coronavirus efter mandag at have deltaget ved et møde i Luxembourg med de øvrige EU-landes udenrigsministre. Fredag meldte den belgiske udenrigsminister, Sophie Wilmès, at hun havde symptomer, der kunne tyde på covid-19.

Lørdag meddelte først den østrigske udenrigsminister, Alexander Schallenberg, at han var blevet testet positiv for coronavirus. Siden kom der også et testsvar, der viste, at belgiske Wilmès var bekræftet smittet.

Mulig supersprederbegivenhed

Ifølge Reuters sagde en talskvinde for det østrigske udenrigsministerium lørdag, at østrigeren Schallenberg muligvis er blevet smittet ved EU-mødet. Det fik blandt andre nyhedsbureauet Reuters til at betegne mødet som »en mulig superspreder-begivenhed«.

»Der er mistanke om, at Schallenberg kan være blevet smittet ved udenrigsministermødet i Luxembourg mandag«, sagde talskvinden, der oplyste, at Schallenberg lørdag var symptomfri og blev testet som del af en rutine.

Efter mandagens møde blev Jeppe Kofod testet første gang tirsdag. Her fik han et negativt svar. For en sikkerheds skyld er han blevet testet en ekstra gang lørdag. Også dette svar har altså nu vist sig at være negativt.

Den svenske udenrigsminister, Ann Linde valgte lørdag at isolere sig selv, mens hun venter på testsvar. Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, blev fredag testet negativ. Det samme gælder blandt andre franske Jean-Yves Le Drian og spanske Arancha González Laya. Grækenlands Nikos Dendias bliver hyppigt testet i forbindelse med sine rejser og »har det fint«, har en græsk regeringskilde oplyst.

ritzau