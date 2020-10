Kinas økonomi viser fortsat fine takter efter nedlukning

Kinas økonomi er i fortsat bedring efter de hårde coronanedlukninger tidligere på året.

I tredje kvartal har landet en bnp-vækst på 4,9 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Det viser en officiel opgørelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Selv om der således er gode takter, var væksten en smule under forventningen i perioden, som går fra juli til september.

Kinas Nationale Statistikbureau advarer om usikkerhed i fremtiden, da ’det internationale miljø fortsat er kompliceret’, men mener samtidig, at tallene skaber håb om en fuldstændig økonomisk genopretning.

Ifølge nyhedsbureauet dpa oplevede Kina i første kvartal, da coronakrisen var på sit højeste i landet, et historisk fald på 6,8 procent i bruttonationalproduktet. I andet kvartal var der en vækst på 3,2 procent.

Bnp - eller bruttonationalprodukt - er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller bliver mindre.

I Kina er mange igen ude at shoppe, rejse og spise på restauranter. Det står i stærk kontrast til mange andre dele af verden, blandt andet Europa, der den seneste tid igen har været ramt af en række nedlukninger.

Positivt for danske virksomheder

Men bekymringer i forhold til jobsikkerheden og en eventuel anden virusbølge kan fortsat aflæses i den kinesiske forbrugertillid og indenrigsefterspørgsel. Det skriver AFP.

Regeringen har på en række områder forsøgt at sætte skub i økonomien under coronakrisen.

Det er sket både med offentlige investeringer, skattelettelser, rentenedsættelser og lavere krav til banker. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Kina har hurtigt genopbygget sin økonomi via konsekvente nedlukninger, omfattende test, smitteopsporing og finansielle stimuluspakker«, siger Lu Ting, cheføkonom for den finansielle virksomhed Nomura, til AFP.

For mange danske virksomheder er det positivt, når Kinas økonomi klarer sig godt.

Det mener Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI).

Han forklarer, at Danmark især eksporterer mad, medicin, maskiner og mink til Kina.

»Vores eksport af kødprodukter er mere end fordoblet under coronakrisen, da kineserne har været ramt af afrikansk svinepest. Derfor har de ikke selv kunnet producere svinekød, og det har givet en åbning for dansk eksport, siger Allan Sørensen.

Han mener, at Kina over de næste mange år vil få stadig større betydning for dansk eksport.

»Det kinesiske marked vokser hurtigere end vores øvrige eksportmarkeder, så Kina vil fylde mere og mere i dansk eksport. Det er der ingen tvivl om«, siger cheføkonomen.

Kina er Danmarks sjettestørste eksportmarked og købte sidste år danske varer og tjenester for 70 milliarder kroner, oplyser DI.

ritzau