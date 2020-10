Demokrater boykotter afstemning om højesteretsdommer

Retsudvalget i Senatet har ved en afstemningen, der blev boykottet af Demokraterne, godkendt Amy Coney Barrett som Donald Trumps kandidat til Højesteret.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Dermed er vejen banet for en den endelige afstemning om en godkendelse, der vil finde sted i Senatet mandag i næste uge.

Mandagens afstemning, der ventes at blive en formalitet i Senatet, kommer dermed til at finde sted blot otte dage før præsidentvalget.

Den 48-årige Amy Coney Barrett, der anses for at være konservativ, er blevet nomineret til en plads i Højesteret, efter at den liberale dommer Ruth Bader Ginsburg måtte opgive en lang kamp mod kræft i september.

En endelig godkendelse af Barrett i Senatet vil give et konservativt flertal på 6-3 ved USA’s højeste domstol, hvor de ni dommere sidder for livet, eller indtil de selv vælger at træde tilbage.

