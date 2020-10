Afghansk sikkerhedstjeneste: Vores styrker har dræbt leder i al-Qaeda

Afghanske styrker har dræbt Abu Muhsin al-Masri, der var et af de højst placerede medlemmer af al-Qaeda. Det oplyser den afghanske sikkerhedstjeneste.

Al-Masri var på det amerikanske forbundspoliti FBI's liste over verdens mest eftersøgte terrorister.

Han har været anklaget af USA for at sørge for materiel og praktisk støtte til terrororganisationer og for at planlægge drab på amerikanske borgere.

Al-Masri var anset som nummer to i rækken i al-Qaedas ledelse.

Han blev dræbt under en operation i den afghanske provins Ghazni, oplyser Afghanistans sikkerhedstjeneste på Twitter.

Al-Qaeda, der blev stiftet af Osama bin Laden, stod blandt andet bag angrebet på USA 11. september 2001, der kostede næsten 3000 mennesker livet i New York og Washington.

Al-Qaedas angreb på USA for 19 år siden udløste den amerikanske invasion af Afghanistan.

Bin Laden blev dræbt i 2011 af amerikanske specialstyrker under et angreb mod hans skjulested i Pakistan.

Få militante tilbage i Afghanistan

Sidste måned sagde den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, at færre end 200 al-Qaeda-militante er tilbage i Afghanistan.

USA's præsident, Donald Trump, har gjort det til et af de centrale emner i sin valgkamp at nedbringe antallet af amerikanske soldater i Afghanistan. Han har således lovet et opgør med de 'uendelige' amerikanske krige.

I midten af september sagde Trump, at hans mål var at reducere antallet af amerikanske soldater i Afghanistan til 4.000.

I februar underskrev USA og Taliban en fredsaftale for at afslutte den længste krig i USA's historie.

Ifølge aftalen skal alle udenlandske soldater forlade Afghanistan inden for 14 måneder, mod at Taliban til gengæld stiller sikkerhedsgarantier.

