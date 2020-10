Samsungs bestyrelsesformand er død efter længere tids sygdom

Automatisk oplæsning

Lee Kun-hee, der var bestyrelsesformand for techgiganten Samsung Electronics, er død. Han blev 78 år gammel.

Det oplyser virksomheden natten til søndag dansk tid.

»Det er med stor sorg, at vi meddeler, at Lee Kun-Hee, bestyrelsesformand for Samsung Electronics, er død«, melder virksomheden i en erklæring.

»Lee døde den 25. oktober med sin familie, herunder næstformand Jay Y. Lee, ved sin side«., lyder det videre.

Lee Kun-Hee har været sengeliggende siden 2014, hvor han fik et hjertestop. Der er ikke blevet oplyst særligt meget om hans tilstand de seneste år, og hans sidste leveår står som et mysterie.

Sønnen ventes at tage over

Lees søn, Jay Y. Lee, der har ledet virksomheden, siden han blev udnævnt som vicepræsident i 2012, ventes at tage over for sin far.

Jay Y. Lee har siddet i fængsel for bestikkelse med forbindelser til landets tidligere, suspenderede præsident, Park Geun-hye. Han blev løsladt efter et år, efter at de alvorligste anklager imod ham blev ryddet af bordet.

Lees søn er desuden involveret i en anden retssag om påståede fejl i virksomheden.

Samsung er med afstand det største familieejede konglomerat i Sydkorea, og virksomheden dominerer erhvervslivet i landet.

Samsung har desuden en stor andel i, at Sydkoreas økonomi er vokset til den 12. største i verden.

Lee Kun-hee overtog formandskabet i 1987 efter sin far. Allerede dengang var Samsung landets største virksomhed indenfor elektronik og byggeri.

Men Lees fokus var at gøre virksomheden global, og da han fik et hjertestop i 2014, var Samsung verdens største producent af smartphones og hukommelseschip.

ritzau