Opposition udråber sig som vinder af valg i Litauen

Centrum-højre-oppositionen i Litauen udråber sig som vinder af søndagens parlamentsvalg, skriver Reuters.

Det drejer sig om Hjemlandsunionen og to mindre liberale partier, som vil danne regering sammen.

»På dette tidspunkt ser det ud til, at vi vil få lidt over halvdelen af mandaterne i parlamentet«, siger Ingrida Simonyte. Hun skal lede en ny regering.

Hendes udtalelser falder, efter at 86 procent af stemmerne er talt op.

»Det gør det muligt for os at indlede de første forhandlinger (om regeringsdannelsen, red.)«, lyder det fra Gabrielius Landsbergis, der er formand for Hjemlandsunionen.

Der var tale om en anden valgrunde i Litauen, hvor de sidste 68 mandater skulle findes til parlamentets 141 pladser.

En brat stigning i antallet af smittede med coronavirus og en økonomi i tilbagegang kan havde været med til at sikre oppositionen fremgang.

Den nuværende regering under ledelse af Saulius Skvernelis har været kritiseret for ikke at have skabt flere arbejdspladser og for at have øget landets gæld.

Hjemlandsunionen har sit udspring i den selvstændighedsbevægelse, der opstod før Sovjetunionens opløsning i 1991.

Partiet var ved magten under den globale finanskrise for mere end 10 år siden. Her blev det senere kritiseret for at have sparet sig ud af krisen med store økonomiske følger.

Der bor lidt over tre millioner i Litauen, der sammen med Estland og Letland omtales som de baltiske republikker.

