»Vi får ikke kontrol over pandemien«: Tredje coronabølge rammer Det Hvide Hus

Han har forsøgt at tale coronaepidemien ned. Bare slap af, den går over. Han har givet kineserne skylden. Han har kaldt USA’s førende eksperter for idioter og gjort grin med dem, der følger myndighedernes anbefalinger.

USA’s præsident, Donald Trump, har siden foråret talt om den globale pandemi, som var det en politisk kamp, han var ved at vinde, men med kun en uge til præsidentvalget bliver Trump og Det Hvide Hus – igen – ramt af virkeligheden.

Under valgkampens sidste tv-duel torsdag nåede Trump lige at gentage en påstand om, at USA er ved at »runde hjørnet« mod bedre tider, før USA’s smittetal dagen efter satte ny rekord med over 80.000 smittede på et døgn.