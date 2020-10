Hospitaler i USA melder om en flodbølge af coronapatienter

Automatisk oplæsning

Hospitaler i store dele af USA melder for tiden om et rekordhøjt antal af nye patienter med coronavirus.

Det skriver avisen The Washington Post natten til tirsdag dansk tid.

Ifølge avisen er over 42.000 amerikanere mandag indlagt med virusset. Samtidig er flere delstater begyndt at forberede sig på skrækscenariet, hvor hospitaler skal vælge mellem, hvilke patienter der skal have behandling.

Mandag satte delstaterne Ohio, Iowa, Kentucky, Minnesota, New Mexico, South Dakota, West Virginia og Wisconsin alle dagsrekord i antallet af indlæggelser siden pandemiens begyndelse.

I Utah advarer præsidenten for delstatens hospitalsforbund, Greg Bell, om, at hospitaler i løbet af de næste to uger måske skal til at prioritere mellem patienter på delstatens intensivafdelinger.

Søndag nåede hospitalerne i byen El Paso i Texas deres maksimale kapacitet. Her bliver der nu sat felthospitaler op for at håndtere de mange ekstra patienter.

Ifølge Washington Post er antallet af indlagte coronapatienter steget med over 50 procent i 22 delstater siden slutningen af september.

»Antallet af indlæggelser vokser bare, og vi kommer til at løbe ind i problemer. Det ser ud til, at det er fuldstændig uundgåeligt«, siger Ross McKinney, der er forskningschef hos organisationen Association of American Medical Colleges.

Udviklingen kan især komme til at gå hårdt ud over de landlige områder i USA, fordi der her er færre intensivpladser.

Forventes kun at blive værre

I West Virginia er intensivlæge Clay Marsh bekymret over, at smitten ser ud til at have spredt sig til den ældre del af befolkningen, efter at den primært påvirkede unge voksne, da antallet af hospitalsindlæggelser toppede i juli.

Ifølge Washington Post forventes den nuværende bølge af indlæggelser kun at blive værre.

Det skyldes, at USA de seneste dage har registreret rekordmange nye smittetilfælde.

Antallet af indlæggelser stiger normalt et par uger senere, i takt med at folks symptomer udvikler sig.

Ifølge The Covid Tracking Project toppede antallet af indlæggelser under USA’s anden bølge med coronavirus 23. juli med 59.718.

ritzau