Dommer tillader at vise våben ved valgsteder i Michigan

En dommer i den amerikanske delstat Michigan har tirsdag givet tilladelse til, at folk må bære og fremvise våben ved valgsteder til præsidentvalget 3. november.

Dommen blokerer for, at myndighederne kan håndhæve en tidligere kendelse fra Michigans udenrigsminister, der forbød folk at fremvise våben for at undgå vælgerintimidering.

Flere våbenorganisationer har presset på for, at forbuddet skulle ændres.

Michigans demokratiske justitsminister, Dana Nessel, siger, at hun har tænkt sig at appellere dommen ’med det samme’.

»Dette emne er i høj grad i offentlighedens interesse, og det er vigtigt for vores valgproces«, siger hun.

13 mænd fra militsgruppe anholdt for kidnapningsplaner

Det oprindelige forbud mod at fremvise våben blev udstedt 16. oktober af Michigans udenrigsminister, Jocelyn Benson.

Forbuddet blev udstedt, en uge efter at 13 mænd fra en stærkt højreorienteret militsgruppe blev anholdt for planer om at kidnappe Michigans demokratiske guvernør, Gretchen Whitmer.

Mindst tre af de anholdte var til stede, da hundredvis af svært bevæbnede demonstranter i foråret brød ind og protesterede i regeringsbygningen i Michigan.

Foto: Rebecca Cook/Ritzau Scanpix

Demonstranterne var utilfredse med, at Whitmer ville forlænge en ordre om at blive hjemme under coronakrisen.

Debatten om retten til at fremvise våben ved valgsteder i Michigan følger i kølvandet på flere kontroversielle udtalelser fra præsident Donald Trump.

Trump har flere gange opfordret sine støtter til at holde nøje øje ved valgstederne på valgdagen for at undgå valgfusk.

Det har han gjort, efter at han flere gange er kommet med udokumenterede påstande om, at der vil blive svindlet med præsidentvalget.

Udtalelserne har blandt andet fået Demokraterne til at frygte, at tilhængere af Trump vil møde op og true vælgere på valgdagen.

I Michigan er det generelt lovligt at bære og fremvise våben i offentligheden. Det gælder dog ikke i kirker, skoler, biblioteker og på hospitaler.

ritzau