Tyskland lukker barer og restauranter i ny delvis nedlukning

Tysklands ledere er onsdag eftermiddag blevet enige om en delvis nedlukning, der træder i kraft 2. november, i et forsøg på at bremse spredning af coronavirus.

Nedlukningen betyder blandt andet, at barer og restauranter skal holde lukket over hele Tyskland.

Det samme gælder biografer, teatre, sportshaller, kulturelle institutioner og forlystelsessteder, oplyser forbundskansler Angela Merkel.

»Dette er nye hårde indgreb«, siger Merkel og tilføjer, at der kan justeres på de nye restriktioner inden for to uger om nødvendigt«.

»Vi er nødt til at handle nu. Situationen er meget alvorlig«, siger den tyske regeringschef.

Under nedlukningen af samfundet, som vil vare fire uger, vil forretninger kunne forblive åbne, hvis de sikrer en sikker social afstand ved kun at have en person per ti kvadratmeter.

Det er samtidig bestemt, at højst ti personer fra to forskellige husholdninger må samles. Men skoler vil fortsat være åbne.

Folk bliver bedt om ikke at rejse uden at have særlige tungtvejende grunde, og hotelovernatninger er kun for forretningsfolk.

Knap 15.000 nye smittede på et døgn

Merkel lover økonomisk støtte til virksomheder og forretninger, som rammes af de nye nedlukninger. Mindre virksomheder vil få 75 procent af deres indkomst i støtte, oplyser Merkel.

»Vi vil kompensere de berørte virksomheder, selskaber, institutioner og klubber«, siger forbundskansleren.

Finansieringen af hjælpepakkerne under nedlukningen vil i alt koste omkring 10 milliarder euro - op mod 75 milliarder kroner. Virksomheder med op til 50 ansatte vil modtage 75 procent af deres indkomst i støtte.

Større virksomheder skal søge støtte via EU’s regelsæt.

Merkel og ledere fra landets 16 delstater forhandlede onsdag om situationen, efter at Robert Koch Instituttet havde konstateret, at der var knap 15.000 nye smittede i forbundsrepublikken siden tirsdag.

Tallet døgnet forinden var godt 11.400 smittede.

ritzau