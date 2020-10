Dansk forkæmper for kvinderettigheder forlader direktørpost

Katja Iversen har trukket sig som direktør for den internationale kvinderettighedsorganisationen Women Deliver.

Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse onsdag aften.

Katja Iversen gik i juni på orlov efter anklager om racisme og diskrimination internt i organisationen. En uafhængig undersøgelse har siden da kigget nærmere på klagerne.

Den konkluderer, at der har været et dårligt arbejdsmiljø. Men den påpeger også, at ansvaret ikke ligger hos én person. Og den anbefaler ikke nogen fratrædelse.

Men 51-årige Katja Iversen har alligevel valgt at sige farvel til stillingen.

»Efter syv fantastiske år har jeg valgt at sige farvel til Women Deliver. Jeg er glad for resultatet af den undersøgelse, der er lavet, men alligevel har jeg valgt, at det må være tid til nye kræfter i spidsen for en meget vigtig sag«.

»Jeg har haft tid til at tænke mig rigtig godt om. Og jeg har vidst et stykke tid, at jeg fremover vil bruge mine kræfter et andet sted. Hvor det bliver - det vil tiden vise«, siger Katja Iversen i en skriftlig kommentar.

Da anklagerne om racisme og diskrimination kom frem i juni, undskyldte Katja Iversen.

»Jeg er rystet, knust og enormt vred på mig selv. Jeg står i spidsen for organisationen, og jeg undskylder og tager det fulde ansvar for disse oplevelser og min rolle i dem«, skrev hun på organisationens hjemmeside.

På sociale medier havde flere tidligere ansatte i Women Deliver beskrevet problemer med racisme i organisationen.

Katja Iversen blev i 2018 kåret til Årets Dansker af Berlingske.

Hun modtog prisen for sit arbejde med piger og kvinders rettigheder på verdensplan i sin position i spidsen for Women Deliver.

ritzau