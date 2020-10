Jeremy Corbyn suspenderet fra Labour

For 7 måneder siden var Jeremy Corbyn leder af Labour, det store britiske oppositionsparti. I dag er han blevet suspenderet fra partiet og smidt ud af den parlamentariske gruppe.

Årsagen er dagens offentliggørelse af en længe ventet undersøgelse fra Equality and Human Rights Commission (EHRC), som slår fast, at Labour kunne have tacklet antisemitisme mere effektivt i Jeremy Corbyns tid som leder, »hvis ledelsen havde valgt at gøre det«.

Den nuværende Labour-leder Sir Keir Starmer er så oprørt over Jeremy Corbyns manglende undskyldninger efter dagens rapport, at han har valgt at tage drastiske metoder i brug.

Det var en svær rapport at læse for mig. Og dette er en skamfuld dag for Labour. Vi har svigtet det jødiske folk Keir Starmer, leder af Labour

»På baggrund af hans kommentarer i dag og hans manglende tilbagetrækning af dem efterfølgende har Labour-partiet suspenderet Jeremy Corbyn, mens en undersøgelse pågår. Han er også blevet smidt ud af den parlamentariske gruppe«, lyder det fra en talsmand fra Labour til flere britiske medier, blandt andre BBC og The Guardian.

I rapporten fra EHRC står der, at Labour må påtage sig ansvaret for »ulovlige tilfælde af chikane og diskrimination« i perioden, hvor Jeremy Corbyn var leder af partiet.

Leder i fem år

Jeremy Corbyn, der var leder af Labour fra 2015 til 2020, reagerede på rapportens konklusioner med en udtalelse på Facebook, hvor han nok erkendte, at partiet under hans lederskab i begyndelsen ikke havde formået at tage godt hånd om klager over antisemitisme. Men Jeremy Corbyn skrev også, at han »ikke accepterer alle rapportens konklusioner«.

»Problemets omfang blev også dramatisk overdrevet af politiske årsager af vores modstandere i og udenfor partiet, ligesom af store dele af medierne«, skrev Jeremy Corbyn på Facebook.

For den nuværende Labour-leder Keir Starmer har det været afgørende at gøre op med antisemitismen i partiet. Det er formentlig årsagen til, at han har følt behov for at slå så hårdt ned på Jeremy Corbyns kritik af dagens rapport fra menneskerettighedsvagthunden EHRC.

Keir Starmer udsendte tidligere på dagen en udtalelse, hvor han på Labours vegne lagde sig fladt ned og undskyldte for den manglende indgriben mod antisemitisme i partiet.

»Det Labour-parti, som jeg leder, accepterer denne rapport til fulde. Og uden betingelser«, udtalte Keir Starmer.

»Det var en svær rapport at læse for mig. Og dette er en skamfuld dag for Labour. Vi har svigtet det jødiske folk. Vores medlemmer. Vores tilhængere. Og den britiske offentlighed. Og derfor: På vegne af Labour-partiet: Jeg er oprigtigt ked af al den smerte og sorg, der er blevet forvoldt«, lød det i udtalelsen.

Corbyn vil kæmpe

Under Jeremy Corbyn har Labour tabt to valg i streg, det seneste i december 2019 var mandatmæssigt det værste siden 1935. Siden Keir Starmer tog over i april 2020 er Labours tilslutning i meningsmålingerne vokset, og partiet ligger i dag side om side med det konservative regeringsparti.

Jeremy Corbyn skriver på Twitter, at han vil kæmpe mod suspenderingen, som han indikerer er politisk motiveret.

»Jeg vil kæmpe stærkt imod dette politiske indgreb at suspendere mig. Jeg har gjort fuldkomment klart, at dem, der afviser, at der har været et problem med antisemitisme i Labour, tager fejl. Og jeg vil fortsætte med at støtte en nul-tolerance-politik mod alle former for racisme«, skriver Jeremy Corbyn.